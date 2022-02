O sol predomina em grande parte do RS nesta terça-feira

O sol predomina em grande parte desta terça-feira (22) pelo Rio Grande do Sul. O vento que ingressa do quadrante Sul mais ameno propicia um refresco para o começo da manhã com projeção de mínimas abaixo de 20°C em muitas áreas. As informações são da Metsul Meteorologia.

Durante a tarde desta terça-feira a temperatura sobe e volta a fazer calor com mais de 30°C em cidades dos Vales, do Oeste e Noroeste do Rio Grande do Sul. Há potencial para ocorrência de chuva em cidades da Metade Norte do Estado e não se afasta a possibilidade de temporais muito isolados. O volume de precipitação será muito irregular e, de uma forma geral, baixo. No Oeste o tempo fica firme.

O sol aparece entre nuvens ao longo do dia e esquenta em Porto Alegre. Entre a tarde e à noite, pancadas de chuva poderão ocorrer de forma isolada na Capital. Na quarta-feira (23) o tempo fica firme com sol. Na quinta-feira (24) o sol predomina e esquenta rápido com calor intenso. Entre sexta-feira e sábado (26) volta a chover.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para terça-feira

Máxima: 34°C

Mínima:12°C

Porto Alegre – previsão do tempo para terça-feira