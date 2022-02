Incêndio atinge bar na Cidade Baixa, em Porto Alegre

Na madrugada desta segunda-feira (21), um incêndio atingiu o Boteco Dona Neusa, bar localizado na Rua General Lima e Silva, na Cidade Baixa, em Porto Alegre. Ninguém ficou ferido.

De acordo com o Tenente Coronel Lunardi, Comandante do 1º Batalhão de Bombeiros Militar de Porto Alegre, o fogo iniciou por volta das 2h e exigiu esforços dos bombeiros para isolar as chamas e impedir que o Sindicato de Petroleiros, localizado ao lado, fosse atingido também. A ação se estendeu até as 3h30min, quando os bombeiros finalizaram o rescaldo e entregaram a área à Polícia Civil, que, durante a manhã desta segunda-feira, encaminhou o Instituto Geral de Perícias (IGP) para realizar a perícia.

O bar estava fechado desde o início da pandemia, em março de 2020, portanto, não havia frequentadores no momento do fogo. A causa do incêndio ainda é desconhecida.