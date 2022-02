Volta às aulas mobiliza 750 mil alunos na rede estadual do Rio Grande do Sul

A segunda-feira (21) é de retomada das aulas na rede pública estadual do Rio Grande do Sul. Ainda em meio à pandemia do novo coronavírus, um total de 2.367 escolas recebe 750 mil alunos matriculados nos ensinos Fundamental e Médio e 57 mil professores.

Desde o início da pandemia, este é o primeiro ano letivo que começa com a obrigatoriedade das aulas presenciais para todos os estudantes. Conforme a Secretaria Estadual da Educação (Seduc-RS), o ensino remoto ficará restrito apenas aos alunos que tiverem as devidas e expressas indicações médicas.

Entre as orientações, estão a obrigatoriedade do uso de máscara nas instituições de ensino, ambientes ventilados e higienização constante das mãos, além da recomendação de distanciamento social quando possível.

O recesso escolar está marcado para ocorrer entre os dias 25 a 31 de julho, com o início do segundo semestre devendo ocorrer em 1º de agosto e o ano letivo terminando em 16 de dezembro.

A principal novidade deste ano está na implementação do novo formato do Ensino Médio no Rio Grande do Sul em todas as turmas de 1º ano. A iniciativa abrange cerca de 1.100 escolas e em torno de 100 mil alunos.

A carga horária total é de 1.000 horas, sendo 800 horas de formação geral básica e mais 200 horas dos componentes obrigatórios que fazem parte dos chamados itinerários formativos.

O aluno terá as disciplinas de formação geral, como Língua Portuguesa, Matemática, Inglês, Artes, entre outras, além de carga horária destinada a seu Projeto de Vida, sua relação com o Mundo do Trabalho e com a Cultura e Tecnologias Digitais. No segundo ano, que iniciará em 2023, depois de o aluno trabalhar seu Projeto de Vida, ele poderá optar por Itinerários Formativos que contemplem seus interesses e anseios profissionais.

Não exigência de vacinação contra a Covid-19 gerou polêmica

Na semana passada, o governador Eduardo Leite fez uma transmissão ao vivo nos canais oficiais do governo para alertar sobre a importância da vacinação infantil. “O processo de vacinação é uma ação individual, mas com efeito coletivo. Além de diminuir a chance de agravamento, a imunização deixa a carga viral mais baixa, diminuindo a possibilidade de transmissão. Estamos vendo o aumento de ocupação de leitos hospitalares e de UTIs por crianças aqui no Estado e, ao mesmo tempo, baixa adesão de vacinação. Não é normal e não podemos aceitar que crianças sejam acometidas por uma doença que leva a óbito”, disse Leite na ocasião.

Entretanto, o governo do Estado decidiu não exigir a vacinação dos alunos contra a Covid-19 para a matricula na rede pública neste ano. A decisão gerou polêmica, na medida em que a vacina está disponível gratuitamente à população e, ao mesmo tempo, os números de contaminação e de internação de jovens subiram no início deste ano.

O Rio Grande do Sul apresenta baixos números de cobertura vacinal infantil. Menos de um terço da população de crianças entre 5 e 11 anos vacinável no Estado já recebeu a primeira dose do imunizante.