RS deve ter tempo instável nesta segunda-feira

A segunda-feira terá tempo instável com períodos de sol alternando com nuvens e pancadas de chuva no Rio Grande do Sul. As pancadas de chuva poderão ter início desde cedo a partir do Oeste gaúcho e depois se espalhando em direção ao Centro e Norte. A temperatura se mantém em alta na grande maioria das áreas com máximas acima de 30°C em muitas cidades. O calor associado a instabilidade poderá formar temporais isolados com potencial para chuva forte, raios, rajadas de vento e granizo isolado. Na terça, a instabilidade segue e o risco de temporais aumenta no Estado.