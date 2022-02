Papa Francisco manifestou proximidade com vítimas de Petrópolis

Neste domingo (20), o Papa Francisco voltou a manifestar proximidade com as populações atingidas por calamidades naturais, citando os moradores de Petrópolis, no Rio de Janeiro, e de Madagascar, na África (país atingindo por tempestades tropicais e ciclones). A declaração ocorreu depois da tradicional oração do Angelus, na Praça de São Pedro, no Vaticano. As informações são do Vatican News.