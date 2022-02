Associação dos hospitais gaúchos 100% SUS é criada em Porto Alegre

Na manhã de sexta-feira (18), representantes de 17 hospitais gaúchos reuniram-se em Porto Alegre para a criação da Associação dos Hospitais 100% SUS do Rio Grande do Sul (AsSus). A assembleia aconteceu no auditório do Hospital Restinga e Extremo-Sul (HRES).





O idealizador do projeto e diretor-geral do HRES, Paulo Scolari, afirmou que a iniciativa traz vantagens e destaca a importância do SUS na vida das pessoas. “Queremos dividir conhecimento e somar ideias. Temos que ter eficiência para que quem está na ponta, o paciente, receba o melhor, a assistência, o medicamento correto, possa ter o tratamento digno que toda população merece”, declarou.





O presidente da Associação Voluntários da Saúde e gestor hospitalar Fernando Torelly, que participou do evento de forma remota, destacou que se trata de uma tendência a formação de grandes grupos e redes. “Se alguém perguntar qual é a vantagem, saberá que é a união e integração entre hospitais, gerando ganho de escala extremamente significativo. A questão associativa não é uma opção, é um ponto de sobrevivência no mercado que está sendo consolidado”, disse.





O secretário de Saúde de Porto Alegre, Mauro Sparta, afirmou que os hospitais do município que são 100% SUS integram a nova associação e relembrou a relevância do SUS, especialmente na pandemia, quando, mesmo com convênio médico, os gaúchos buscaram atendimento nessas instituições.