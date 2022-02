Bombeiros gaúchos auxiliam no combate a incêndios na Argentina

Os incêndios florestais que atingem a província de Corrientes, na Argentina, causados pela seca na região, seguem sem controle e já se aproximam da fronteira com o Brasil. Um dos maiores focos atinge a área rural do município de Santo Tomé, na fronteira com São Borja.

Para auxiliar no combate ao fogo, um grupo de 20 bombeiros gaúchos se deslocou neste sábado (19) para a Argentina. A ação ocorreu após o prefeito de São Borja, Eduardo Bonotto, receber pedido de ajuda do intendente de Santo Tomé, José Augusto Suaid.

Os bombeiros gaúchos que atuam na Argentina são do 11º Batalhão (Santo Ângelo e São Borja), do 6º (Santa Cruz do Sul) e 8º batalhão (Canoas). Eles se concentraram em São Borja e se deslocaram para a Argentina por volta das 8h30min deste sábado.

De acordo com informações do governo de Corrientes, até esta sexta-feira (18) haviam 17 focos ativos de incêndios em toda a província, com mais de 700 mil hectares e 31 mil plantações florestais queimadas. Um total de 2600 bombeiros e brigadistas estão combatendo o fogo, com 10 aviões hidrantes, cinco helicópteros, caminhões-tanque e 97 tripulantes particulares

Existe uma grande preocupação de que o fogo alcance povoados e a própria cidade de Santo Tomé. Do lado brasileiro, é possível avistar a fumaça e as chamas que devastam a área fronteiriça.