Operação conjunta reforça segurança na Orla do Guaíba

Para reforçar a segurança na Orla do Guaíba, a Secretaria Municipal de Segurança (Smseg) realizou mais uma ação conjunta envolvendo agentes de segurança e trânsito da prefeitura na madrugada deste sábado (19). Denominada Esforço Concentrado, a operação contou com efetivo da Ronda Ostensiva Municipal (Romu), grupo operacional da Guarda Municipal, da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), com apoio da Brigada Militar e equipe volante da Polícia Civil.

Entre a noite de sexta-feira (18) e a madrugada de sábado (19), duas barreias foram realizadas em diferentes pontos da Avenida Edvaldo Pereira Paiva, no trecho 3 da Orla. Ao todo, foram realizadas 61 abordagens, resultando no recolhimento de cinco veículos. Dois condutores também foram flagrados trafegando sem habilitação.

“Esta ação integrada visa aumentar a sensação de segurança na Orla do Guaíba. Os agentes de segurança e trânsito da prefeitura também atuam em conjunto com a Brigada Militar e Equipe Volante da Polícia Civil para garantir o bem-estar da população e a ordem pública”, afirmou o secretário-adjunto de Segurança, Comissário Zottis.

O trecho 1 da Orla também conta com um posto fixo da Guarda Municipal. Além do efetivo permanente, a unidade conta com amplo sistema de videomonitoramento. Ao todo, 72 câmeras de segurança foram instaladas entre os trechos 1 e 3. O posto da corporação foi completamente adesivado para reforçar a identidade visual e aumentar a sensação de segurança dos frequentadores.

“O poder público, através de suas forças de segurança e fiscalização, não medirá esforços em garantir que a Orla do Guaíba se mantenha como um local aprazível e seguro para uso de toda população”, reforçou o comandante da Guarda Municipal, Marcelo do Nascimento.