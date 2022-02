Xenotransplante pode desafogar fila de espera por rim e coração; Brasil tem 50 mil aguardando transplante

Após 54 anos do primeiro transplante de coração humano para humano, realizado na cidade do Cabo, na África do Sul, a medicina cardiovascular faz uma nova revolução através do xenotransplante. Ainda em janeiro, David Bennet, de 57 anos, recebeu um coração geneticamente modificado de um suíno. A operação foi realizada por especialistas do Centro Médico da Universidade de Maryland, Estados Unidos.

“Isso pode ser uma grande virada. Um dos problemas é que muitas vezes a pessoa precisa de um órgão para hoje e não tem doador disponível no momento. Então, uma parte dessas pessoas acaba falecendo”, comenta o presidente do conselho consultivo da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, Paulo Pêgo.

No Brasil, mais de 50 mil pacientes aguardam na lista de espera para transplantes. Somente no Rio Grande do Sul, 2.179 pacientes ativos estão na busca de rim, fígado, coração, pulmão, pâncreas, pâncreas/rim e córnea. Já o número de pacientes pediátricos ativos no Estado é de 56, de acordo com a última atualização do Registro Brasileiro de Transplantes, em setembro de 2021.

Outro teste bem sucedido ocorreu em outubro do ano passado, em Nova York, quando cirurgiões realizaram o transplante de um rim de porco geneticamente modificado em uma mulher que estava com morte cerebral. Segundo Pêgo, se, de fato, for possível realizar o xenotransplante de coração com segurança, é uma questão de tempo para cirurgias com outros órgãos serem executadas. “Já desafogaria duas filas grandes, que são a fila de rim e do coração”, complementa.

Uma única pessoa falecida pode salvar a vida de mais oito, podendo doar coração, pulmão, fígado, rins, pâncreas, córneas, intestino, pele, ossos e válvulas cardíacas. Já um doador vivo pode ceder um rim, medula óssea, parte do fígado e parte do pulmão. Bennet, no entanto, tinha uma doença cardíaca terminal e o órgão do animal era a única opção disponível. O paciente foi considerado inelegível para o transplante de coração convencional ou bomba de coração artificial, conforme o comunicado da Escola de Medicina da Universidade de Maryland.

O transplante cardíaco é uma das formas de tratar pacientes com insuficiência cardíaca terminal, quando outros tipos de procedimentos ou medicamentos não oferecem mais alternativa de tratamento. “No caso do paciente estadunidense que recebeu um transplante de coração de porco, ele já havia sido submetido à cirurgia cardíaca prévia e já estava em uso de assistência circulatória (coração artificial). Nesta situação, o transplante era a única solução e deveria ser realizado com brevidade”, explica o cirurgião cardiovascular e professor titular de medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), Eduardo Saadi.

Como funciona o transplante de órgãos entre animais e homens

Ao longo das últimas décadas, alternativas para solucionar o problema de um órgão que não funciona foram testadas. Entre transplante de órgãos artificiais, impressão 3D, células tronco, o teste executado Bennet é um avanço na vertente do xenotransplante.

De acordo com Pêgo, o primeiro transplante que o homem recebeu foi de um animal na década de 1960, nos Estados Unidos. Na ocasião, o paciente faleceu em poucas horas, pois não haviam estudos avançados de imunologia e a rejeição de órgãos era frequente. Sete anos depois, em 1967, foi realizado o primeiro transplante de coração de humano para humano. No entanto, com a falta de boas drogas imunossupressoras, os pacientes ainda enfrentavam problemas com a imunidade falecendo em poucos meses.

Já em 1980, com a Ciclosporina - medicamento que melhora o controle da rejeição - o transplante de coração, pulmão e fígado virou uma realidade entre humanos. Por ser mais fácil de controlar as rejeições de rim, as doações já eram executadas há mais tempo.

Embora a rejeição ainda seja uma preocupação, por mais de 50 anos, laboratórios e universidades vêm trabalhando em desenvolver e conseguir doadores de animais. “Se já existe rejeição de uma pessoa para outra, de uma espécie para outra, a tendência é que a rejeição seja muitíssimo mais alta”.

O transplante realizado em Bennet só foi possível porque os pesquisadores conseguiram trabalhar no gene dos animais (porcos). “São porcos geneticamente modificados em que eles fizeram um nocaute, neutralizando alguns dos genes dos porcos. Por isso, o organismo de quem recebe não reconhece o órgão como de outra espécie e consegue trabalhar essa questão da rejeição”, explica Pêgo.

O fato de ser utilizado o porco e não outro animal está relacionado tanto ao ponto de vista anatômico, tamanho e superfície corporal, quanto à maior facilidade de aquisição. De acordo com o cirurgião Saadi, “o porco vem sendo usado mais em experiências que envolvem engenharia genética com transplante de órgãos.”

Um paciente de transplante cardíaco, assim como aquele que tenha realizado transplante de pulmão, fígado ou rim, deve permanecer em acompanhamento ao longo da vida. Porém, a doação de órgãos ainda enfrenta dificuldades. De acordo com o Ministério da Saúde, não há nenhuma lei que garanta que a vontade do doador seja atendida, isto é, se uma pessoa manifesta seu desejo de doar e, após sua morte, a família nega, seus órgãos não serão doados.

A legislação determina que a família seja a responsável pela decisão final, não tendo valor a informação de doador ou não doador de órgãos registrada no documento de identidade ou em qualquer outro. A melhor maneira de garantir efetivamente que a vontade do doador seja respeitada, é manifestar isso em vida para os parentes durante conversas.