MP-RS irá averiguar demora na realização de exames práticos para CNH

aumento do valor para tirar a primeira via da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) no Rio Grande do Sul. O mês de fevereiro começou com oCom o dobro do percentual registrado em 2020 e 2021, quando o reajuste foi de 4,23%, o aumento neste ano foi de 10,4%, conforme o Diário Oficial do Estado. Além de valores altos, os gaúchos seguem enfrentando filas para realização de aulas e exames práticos.

De acordo com o último levantamento realizado pelo Departamento de Trânsito do Rio Grande do Sul (Detran/RS), atualizado no dia 4 de fevereiro, 144.081 candidatos estavam aptos a realizar as provas, sendo 37.420 para a teórica e 106.661 para a prática. Na tentativa de agilizar o processo de espera e responsabilizar quem esteja contribuindo para a demora, nesta semana, o deputado Giuseppe Riesgo (Novo) levou o assunto para apuração no Ministério Público (MP-RS).

"Nossa preocupação é com o atual cenário, mas também com o cenário futuro. Procuramos o Ministério Público, devido a inaptidão do governo do Estado e do órgão responsável pelas provas de habilitação, pois achamos que essa situação está insustentável”, lamenta Riesgo.

O estado de greve deflagrado pelo Sindicato dos Servidores do Detran/RS (Sintect-RS) foi um dos motivos apontados para os atrasos. Durante uma reunião na terça-feira (12) com o Subprocurador-Geral de Justiça, Júlio de Melo, e com o promotor Fernando Sgarbossa, o deputado exigiu que se apure as alegações da autarquia sobre as paralisações decorrentes da pandemia e os possíveis problemas estruturais nos Centros de Formação de Condutores (CFCs) ressalvados pelos servidores.

Segundo o parlamentar, para diminuir o período de espera para execução de aulas e exames, contratações emergenciais de instrutores estão em andamento. No entanto, é necessário que os servidores retomem o trabalho normalmente. Em contrapartida, o MP-RS manifestou que irá averiguar a demora na realização dos exames práticos e, ainda, apontou a gravidade da situação que afeta milhares de gaúchos, com a tendência de piorar se nenhuma ação for tomada.