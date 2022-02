RS tem um ponto impróprio para banho em novo boletim da Fepam

O décimo boletim do Projeto Balneabilidade 2021/2022 da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) divulgado nesta sexta-feira (18) aponta um ponto do Rio Grande do Sul como impróprio para banho: trata-se de Balneário no rio Piratini, em Pedro Osório.

A situação difere da registrada na semana passada, em que todas as regiões analisadas no Estado foram consideradas com condições adequadas para banho.

Dos 90 pontos monitorados, 82 são analisados pela Fepam e pela Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan). Além disso, em Pelotas, o Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas (Sanep) realiza a coleta e a análise em oito pontos.

Os resultados das análises de balneabilidade são divulgados todas as sextas-feiras, até 4 de março, pelo site e redes sociais da fundação.

planilha com todos os dados analisados web aplicativo do projeto A Fepam disponibiliza a, além de oferecer umpara os veranistas se informarem sobre a situação da balneabilidade das praias e balneários gaúchos.

O Projeto Balneabilidade é realizado desde o verão 1979/1980 e faz parte do projeto RS Verão Total do governo do Estado.