Chuva forte e até granizo podem cair no Nordeste do RS; calor se mantém

A região Nordeste do Rio Grande do Sul pode entre a noite desta sexta-feira (18) e a manhã deste sábado (19) temporal e até ocorrência de granizo, segundo alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A unidade no Rio Grande do Sul informou que a chuva pode ser de intensidade de "moderada à forte", além da "possibilidade de queda de granizo.

As rajadas de vento podem ser entre 50 Km/h e 80 Km/h em áreas isoladas do Nordeste gaúcho. A virada no tempo já tinha sido projetada pela Metsul para esta sexta-feira , com temperaturas mais elevadas.

Os próximos setes dias terão muita umidade, mas chuva de baixo volume na maior parte do Estado. É o que aponta o Boletim Integrado Agrometeorológico 7/2022, elaborado pela Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr), Emater/RS-Ascar e pelo Instituto Rio-Grandense do Arroz (Irga), em nota no site do Estado.

"A propagação de uma frente fria no mar e a aproximação de uma área de baixa pressão favorecerão o aumento da nebulosidade e poderão ocorrer pancadas de chuva, fracas e isoladas, principalmente nos setores Leste e Nordeste", diz o boletim.

Já neste sábado, o ingresso de ar quente e úmido favorecerá a elevação das temperaturas, com valores superiores a 36 °C em todo o Estado