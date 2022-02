Bombeiros gaúchos vão auxiliar em buscas na tragédia de Petrópolis

O Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul (CBM-RS) vai prestar apoio nas operações de busca Petrópolis, município devastado por tempestades que causaram mortes após deslizamentos de morros na última terça-feira (15).

Os integrantes do CBM-RS vão atuar com o Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro (CBM-RJ).

tragédia já contabiliza 122 mortos Até o momento, ae 116 desaparecidos.

O auxílio gaúcho se dará com o envio de quatro binômios, formados por duplas de bombeiros militares e cães, que já têm experiências em operações de busca e salvamento. O grupo parte nesta sexta-feira (18) de Porto Alegre, em um furgão com estrutura adequada para o transporte dos animais.