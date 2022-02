Rio Grande do Sul tem o janeiro mais mortal dos últimos 20 anos

Os cartórios gaúchos registraram o janeiro mais mortal desde o ano de 2003, quando teve início a série histórica de compilação de dados. Em janeiro de 2022 foram registrados 9.833 óbitos no Rio Grande do Sul, um aumento de 9% em relação a 2021, que registrou 8.983 mortes no mês, e que já havia registrado crescimento de 20% nas mortes em relação a janeiro de 2020, ainda antes do início da pandemia.

Uma das razões do aumento geral está no crescimento específico de algumas causas de mortalidade. As mortes por pneumonia, por exemplo, saltaram de 896 em janeiro de 2021 para 1.396 neste ano, um crescimento de 55,8%. Em janeiro de 2020, antes da pandemia, portanto, foram 897 mortes pela doença no Estado.

Também foi observado o crescimento de mortes por doenças do coração em janeiro deste ano na comparação com o primeiro mês do ano passado: AVC (+36%), infarto (+23%) e causas cardiovasculares inespecíficas (+46%). Também registraram crescimento as mortes por septicemia (+33%) e indeterminada (+48%). Já os óbitos por Covid-19 tiveram redução de 59% no período.

Os dados constam no Portal da Transparência do Registro Civil. A base de dados administrada pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen/BR) é abastecida em tempo real pelos atos de nascimentos, casamentos e óbitos praticados pelos 7.658 Cartórios de Registro Civil do País – presentes em todos os 5.570 municípios brasileiros -, e cruzados com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Caminhando em sentido contrário às mortes naturais (causadas por doenças), que tiveram um aumento de 13,7% no mês em relação ao mesmo período do ano passado, as mortes ocorridas por causas violentas caíram 67%.