RS tem calor e possibilidade de temporais nesta sexta

A sexta-feira (18) será marcada pelo predomínio do sol entre nuvens em boa parte do Rio Grande do Sul, com expectativa de calor, sobretudo, no interior, com termômetros que podem chegar aos 36°C. As informações são da Metsul Meteorologia.

alerta do INMET Entre a tarde e a noite, ocorre a formação de áreas de instabilidade, com nuvens carregadas com potencial para pancadas isoladas e passageiras de chuva e probabilidade de temporais especialmente em cidades da Metade Leste e Norte - compara condições favoráveis à ocorrência de tempestades com quedas de granizo e rajadas de vento entre 50 km/h e 80 km/h na região Norte.

Na fronteira com a Argentina, a possibilidade de chuva é pequena; prevalecendo o tempo firme e o calor. No litoral, a instabilidade pode chegar à tarde. No fim de semana, o tempo fica firme no Estado, com predomínio de sol e calor.

Em Porto Alegre, o sol marca presença durante a manhã. À tarde, o aumento de nuvens pode provocar chuva. No fim de semana, o tempo fica firme, com sol intenso e possibilidade de 36°C no domingo.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para sexta-feira

Máxima: 36°C

Mínima: 13°C

Porto Alegre – previsão do tempo para sexta-feira