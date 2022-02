Instituto Nacional de Meteorologia alerta para risco de trovoadas e queda de granizo no norte do RS

As condições meteorológicas estão favoráveis à ocorrência de tempestades com quedas de granizo e rajadas de vento entre 50 km/h e 80 km/h na região norte do Rio Grande do Sul nesta quinta-feira (17) e na sexta-feira (18), segundo alerta o Instituto Nacional de Meteorologia. Ainda conforme o instituto, as chuvas, com intensidade de moderada a forte, também poderão gerar trovoadas nestes dias. Os estados de Santa Catarina e Paraná igualmente poderão ser atingidos pela intempérie.