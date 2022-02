Operação Desmanches completa seis anos com queda expressiva de roubo de veículos

Criada em 2016, a força-tarefa Desmanches é uma política pública de combate à receptação e ao desmonte de veículos furtados/roubados que tem impactado positivamente na queda dos índices de criminalidade do Rio Grande do Sul. Em janeiro, o Estado teve o menor número de roubo de veículos já registrado desde 2002, início da série histórica, correspondendo a uma queda de 77,8% na comparação com o mesmo mês de 2017 e 29% somente com o último ano.