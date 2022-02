Ministério da Defesa autoriza atuação das Forças Armadas em Petrópolis

morte de pelo menos 104 pessoas O Ministério da Defesa autorizou o emprego temporário e episódico das Forças Armadas em ações de apoio à Defesa Civil na Região Serrana do Estado do Rio de Janeiro, onde fica Petrópolis. A cidade foi atingida por fortes chuvas na última terça-feira (15), o que causou destruição de áreas e a. Outras 24 pessoas foram resgatadas com vida, mas ainda há buscas na região e alerta climatológico. O número de óbitos foi atualizado pelo Corpo de Bombeiros do Estado nesta quinta-feira (17).

A portaria que autoriza a atuação das tropas na região está publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira. O ato detalha as atribuições dos três comandos - Marinha, Aeronáutica e Exército - na ação, que atuarão em conjunto com base na estrutura do Comando Militar do Leste (Exército Brasileiro).

O aval é assinado pelo ministro da Defesa substituto, general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. O ministro titular da pasta, Walter Braga Netto, está fora do País, acompanhando o presidente Jair Bolsonaro em visitas oficiais à Rússia e à Hungria.