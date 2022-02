Porto Alegre ganha novo site sobre monitoramento do mosquito Aedes aegypti

site Porto Alegre passa a contar, a partir desta quinta-feira (17), com um novo site de informações sobre o Aedes Aegypti, mosquito vetor da dengue, zika e chikungunya. Oestá dividido em cinco menus: vigilância do mosquito, dados e mapas, profissional da saúde, cidadão e divulgação.

Na página, o internauta terá acesso direto aos mapas da infestação vetorial (da semana e das quatro últimas semanas) e notícias. Além disso, na parte superior da capa está o “Mapa do Aedes”, que traz o resultado em tempo real das vistorias semanais das armadilhas, que atraem o mosquito vetor da dengue.

Todos os mosquitos recolhidos das armadilhas são identificados e enviados ao laboratório para análise de positividade viral através de técnicas específicas que irão informar se estão contaminados com alguns dos vírus das seguintes arboviroses transmitidas por este vetor: dengue, zika e chikungunya.

Arboviroses são as doenças causadas pelos chamados arbovírus, que incluem o vírus da dengue, Zika vírus, febre chikungunya e febre amarela. A classificação "arbovírus" engloba todos aqueles transmitidos por artrópodes, ou seja, insetos e aracnídeos (como aranhas e carrapatos), de acordo com a Fiocruz.

Monitoramento

O Monitoramento Integrado do Aedes (MI Aedes) é feito pela prefeitura desde 2012. Em fevereiro de 2015, foi lançado o site "Onde Está o Aedes?", primeira publicação exclusiva da prefeitura para reunir as informações referentes ao vetor e às doenças transmitidas por ele.

Atualmente, o MI Aedes é composto por 910 armadilhas, instaladas em 45 bairros da cidade. Os locais foram definidos a partir de uma matriz de vulnerabilidade do Ministério da Saúde. A intenção é gradualmente ampliar essa a área de cobertura pelas armadilhas.

Site

Para o novo site, foi realizada parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Diretoria de Vigilância em Saúde e Assessoria de Comunicação, e a Companhia de Processamento de Dados de Porto Alegre (Procempa). A companhia foi responsável pela modernização e adequação do site à plataforma atual do portal prefeitura, melhorando a usabilidade e acessibilidade ao site. Com o sistema desenvolvido, o cidadão terá acesso às informações sobre o controle e acompanhamento do mosquito da dengue na Capital.

O conteúdo do site foi definido pela área técnica da DVS, em especial o Núcleo de Vigilância de Roedores e Vetores, e a Equipe de Vigilância de Doenças Transmissíveis. Para compor o menu “Cidadão”, foi levada em consideração análise das principais demandas da população ao serviço 156 e Ouvidoria da SMS.