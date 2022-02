Passaporte vacinal será obrigatório no retorno presencial das aulas na UFSM

O Conselho Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) aprovou o calendário UFSM 2022 e definiu o retorno às aulas presenciais para o dia 11 de abril, após reunião ocorrida tarde desta terça-feira (15). Ficou definido que, para acesso e permanência da comunidade universitária às dependências da instituição, a UFSM exigirá a comprovação do esquema vacinal completo, mediante carteira de vacinação ou comprovante presente no aplicativo Conectesus.

Neste ano, as aulas do primeiro e do segundo semestre serão presenciais. Todavia, poderão ocorrer atividades à distância, desde que compreendam até 40% da carga horária total do curso, conforme previsto por lei, mediante processo simplificado e temporário que será regulado por instrução normativa da Pró-Reitoria de Graduação (Prograd), em consonância com a legislação nacional e as normativas da UFSM.

Sobre a aprovação, o reitor, professor Luciano Schuch, declarou: “Desde a suspensão das atividades presenciais, há dois anos, nós vínhamos discutindo o retorno presencial, porque essa é a essência da nossa instituição. Não somos uma universidade que trabalha de forma remota. Por mais que tenhamos um núcleo muito forte de ensino à distância, a UFSM é uma universidade presencial”.

Entre as medidas de prevenção durante a realização das atividades internas, estão o distanciamento de 1,5 metro entre uma pessoa e outra e o uso de máscaras dentro das dependências da instituição. Em situações excepcionais, a distância poderá ser diminuída para 1 metro. Nesse caso, os alunos deverão usar máscaras do tipo N95 ou PFF2. A UFSM fornecerá, em ambos os casos, as máscaras adequadas para todos os alunos com Benefício Socioeconômico (BSE).

Calendário acadêmico

O novo calendário acadêmico tem início no dia 11 de abril de 2022 e terminará no dia 4 de fevereiro de 2023. O intervalo entre os semestres será de 20 de agosto e 12 de setembro de 2022. A partir do início do primeiro semestre de 2022, o Regime de Exercícios Domiciliares (REDE) será revogado, bem como todas as suas disposições e aplicações, no intuito de possibilitar o retorno das atividades acadêmicas presenciais.

Em virtude do período de transição e para fins de manutenção do BSE, permanecerão flexibilizadas apenas os prazos e números de trancamentos, as disposições referentes ao Plano de Acompanhamento Pedagógico (PAP) e a carga horária mínima para matrícula até o fim do primeiro semestre de 2022.