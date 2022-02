reajuste do piso salarial de 33,24% O Cpers-Sindicato denunciou, em ato na manhã desta terça-feira (15), o que chamou de "uma farsa do governo do Rio Grande do Sul no reajuste de educadores". Segundo o sindicato, apenas 14% dos trabalhadores da categoria tiveram o reajuste salarial de 32%, ainda abaixo do previsto nodos professores da educação básica, assinado pelo governo federal no início de fevereiro.

Os manifestantes se concentraram por volta das 10h em frente ao Palácio do Piratini, após caminhada desde a sede do sindicato na avenida Alberto Bins, no Centro Histórico. O protesto foi até as 11h30min.

A diretora do Cpers Rosane Zan afirma que o governador Eduardo Leite (PSDB) alegou ter reajustado em 32% o piso salarial de toda a categoria. Segundo Rosane, a realidade é que funcionários de escolas e professores aposentados sem paridade não foram contemplados pelo índice. Além disso, a diretora afirma que a própria categoria teve que completar o valor pago pelo Estado no reajuste.

O governo do Estado afirma que reajustou, em dezembro de 2021, em 32% a tabela inteira do subsídio do magistério com uma fórmula que fez com que todos os ativos e inativos tivessem aumento, variando de 5,5% a 32%.

A Secretaria Estadual da Fazenda diz que o reajuste de 33,24%, estabelecido pelo governo federal, ainda está sendo analisado por estados e municípios, por isso não entrou ainda em vigor no Rio Grande do Sul.