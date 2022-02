Rio Grande do Sul tem sol e amplitude térmica nesta terça-feira

Uma massa de ar seco comanda as condições do tempo no Rio Grande do Sul com previsão de tempo firme com sol nesta terça-feira (15). A amplitude térmica será grande com um pouco de frio pela manhã e calor durante a tarde. As informações são da Metsul Meteorologia.

As menores mínimas desta terça-feira deverão ocorrer nos Campos de Cima da Serra com a projeção de 7°C. Em contrapartida, a tarde ensolarada propicia o aquecimento com máximas ao redor de 35°C no Oeste e Noroeste. Os índices de umidade relativa do ar voltam a cair à tarde com expectativa de baixar de 20% na Metade Oeste. As rajadas de vento são esperadas para o Leste.

A jornada será de tempo ensolarado com significativa variação térmica em Porto Alegre. O vento se intensifica à tarde com rajadas fracas a moderadas oscilando entre os quadrantes Sul e Sudeste, trazendo refresco para o começo da noite. A quarta e a quinta-feira (18) seguem com o predomínio de sol na Capital.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para terça-feira

Máxima: 36°C

Mínima: 7°C

Porto Alegre – previsão do tempo para terça-feira

Máxima: 31ºC

Mínima: 18ºC