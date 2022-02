Volta às aulas na rede privada segue protocolos sanitários

Atualizada às 11h45min - Parte da rede privada de ensino do Rio Grande do Sul deu início ao ano letivo nesta segunda-feira (14). De acordo com o Sindicato dos Professores do Ensino Privado do Rio Grande do Sul (Sinpro/RS), das cerca de 1.500 escolas particulares, aproximadamente 40% das instituições particulares retorna hoje às aulas, enquanto as demais abrem as portas para os alunos na próxima segunda (21).

“As escolas têm autonomia para definir seus calendários, desde que cumpram o cronograma de 200 dias letivos e os períodos obrigatórios de recesso e de férias”, explica Cássio Bessa, diretor do Sinpro/RS, ao alertar que a principal preocupação é com o cumprimento dos protocolos sanitários para evitar a disseminação da Covid-19.

As orientações do Sinpro/RS são para que todos os alunos a partir dos 4 anos de idade usem máscara, embora em algumas cidades não haja essa obrigatoriedade, caso de Porto Alegre. Segundo o sindicato, essa medida é fundamental para reduzir os riscos de contágio.

As salas de aula também recebem atenção especial. As classes devem estar afastadas, cumprindo o distanciamento de 1,2 metro, e janelas e portas abertas para garantir a ventilação do local. “Essa tem sido a rotina nos últimos anos, então as instituições de ensino estão preparadas”, afirma Bessa.

No entanto, um novo componente entra na lista de prioridades de 2022: a vacinação infantil. “Defendemos a vacinação das crianças na integralidade porque, além de proteger a saúde dos pequenos, é preciso lembrar que as crianças são consideradas vetor e podem levar o coronavírus para dentro de casa, contaminando os pais e os avós”, explica o diretor.