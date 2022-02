Pavimentação do alargamento da Vicente Monteggia começa hoje

A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SMSUrb) de Porto Alegre inicia a fase de recuperação asfáltica e pavimentação na avenida Vicente Monteggia nesta segunda-feira. O primeiro trecho asfaltado, de cerca de 200 metros, será entre a avenida Cavalhada e a rua Fábio Araújo Santos, onde já estão sendo instalados os meios-fios. Junto com a recuperação das faixas já existentes, as equipes vão asfaltar as faixas adicionais.

O trabalho está previsto para iniciar às 8h com a fresagem, que é a remoção do asfalto antigo. Com isso, o trânsito ficará em meia pista de forma alternada e a previsão é que o serviço termine às 17h, já com o novo asfalto nas faixas.

"O alargamento da Vicente Monteggia é um projeto desafiador. Não é apenas aplicar novo asfalto. Tem a rede de drenagem, as bocas de lobo, o meio-fio. Cada trecho é pensado junto com a comunidade que tem um canal aberto com a prefeitura e participa ativamente desta mudança", afirma o secretário municipal de Serviços Urbanos, Marcos Felipi.

As ações são uma alternativa à duplicação da avenida. O alargamento de 1,4 quilômetro ocorre entre a avenida Cavalhada e a rua Amapá. Com isso, haverá uma faixa de deslocamento a mais em cada um dos sentidos no trecho que será ampliado. O serviço inclui o deslocamento de oito postes.