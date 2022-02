Cinco provas encerram o Vestibular Ufrgs 2022 neste domingo

O Concurso Vestibular 2022 da Ufrgs termina neste domingo (13) com a aplicação das provas de Biologia, Física, Geografia, Língua Estrangeira e Química. Os candidatos aptos para a provas responderão a 15 questões de cada uma das disciplinas, num total de cinco horas e meia, incluindo o prazo de preenchimento dos gabaritos.

Os portões serão abertos às 14h30min, horário recomendado pela Comissão Permanente de Seleção (Coperse) para que todos já estejam presentes em seus locais de aplicação. Pontualmente, os portões serão fechados às 15h, não sendo permitidos atrasos. As orientações aos candidatos seguem as mesmas do primeiro dia de vestibular (12), exceto para os candidatos sabatistas, que, no dia de hoje, fazem as provas no horário regular.

Os vestibulandos devem se apresentar em seu local de aplicação (disponível para consulta individual no Portal do Candidato) munidos do documento de identificação, caneta azul ou preta e máscara de proteção facial. Os candidatos devem também levar uma garrafa de água. Não será exigido comprovante de vacinação. Sete cidades receberão o vestibular: Porto Alegre, Bento Gonçalves, Canoas, Gravataí, Imbé, Novo Hamburgo e Tramandaí.

Na capital gaúcha, a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) programou um reforço nas linhas de ônibus nos locais de maior concentração de vestibulandos.

Campus do Vale – acréscimo de viagens nas linhas 343/353/T8, e ativação das linhas D43/T10, com mais 23 viagens neste domingo. Reforço também na linha 286, além do atendimento pela linha A375 dentro do Campus no domingo, nos horários das 12h00, 13h10/14h20, 17h55, 19h05 e 20h20.

Fapa - aumento de uma viagem na linha 656, sentido Centro-bairro (domingo 13h), além do atendimento pelas linhas 494.4/495.1/T10.

Demais localidades com maior fluxo - estão programados reforços nas linhas T9 e atendimento pela linha 520.3 (Colégio Bom Conselho), Linha T4 (São Judas Tadeu), linha T5 (Colégio Militar) e linhas 263/263.1/263.2 (UniRitter).

Será permitida a retirada do recinto das provas apenas após duas horas depois do início, podendo levar o caderno de provas.

O que levar

Os vestibulandos devem portar documento de identificação original que contenha o número utilizado na inscrição do Concurso. Carteira de identidade ou de habilitação, passaporte e cédulas emitidas por conselhos e ordens profissionais podem ser usados para identificação. Não serão aceitos protocolos de encaminhamentos nem documentos em que conste a inscrição “não alfabetizado”, ou cuja fotografia não possibilite o reconhecimento. Em caso de perda ou roubo do documento, o candidato deve, se possível, apresentar o boletim de ocorrência policial. Nesse caso, o candidato deverá assinar a Declaração de Prova Condicional.

Além do documento original, também é necessário levar caneta esferográfica azul ou preta. Lápis e borracha são itens opcionais para uso nos rascunhos. Não serão permitidas consultas de qualquer natureza durante a realização do Concurso Vestibular. Os candidatos também não podem utilizar ou manter consigo telefone celular, fones de ouvido ou outros aparelhos eletrônicos, nem usar bonés ou chapéus. Objetos diferentes dos permitidos deverão ser acondicionados em embalagem plástica fornecida pela equipe de organização da prova e mantidos lacrados até a saída do candidato.

Medidas Sanitárias

Diante do cenário de pandemia de Covid-19, esta edição será realizada com acréscimo de protocolos sanitários. Os locais de aplicação estão com ocupação reduzida das salas para um distanciamento maior entre os vestibulandos. Todos devem utilizar máscara de proteção facial cobrindo nariz e boca. Durante o Vestibular, os bebedouros dos prédios estão desativados, tendo os participantes que levar garrafa de água para utilização no período. Não haverá exigência de comprovante de vacinação, conforme orientação publicada no site da Universidade em 3 de fevereiro.

Demais informações

Aqueles que necessitarem de atestado de comparecimento poderão fazer de duas formas: solicitar ao aplicador no dia de prova ou emitir o atestado de forma online, a partir desta segunda-feira (14), no Portal do Candidato. As orientações sobre a aplicação das provas do Concurso Vestibular 2022 estão disponíveis no Edital, principalmente no item 6. O manual completo deve ser lido com atenção por todos os vestibulandos. Os gabaritos das provas deste domingo serão divulgados a partir das 9h de segunda-feira, no site www.vestibular.ufrgs.br. E os candidatos poderão acessar sua folha de respostas no Portal do Candidato, 24 horas após a aplicação da prova.