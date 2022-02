Relação entre mudanças climáticas e direitos humanos foi o tema da redação da Ufrgs

Os candidatos do vestibular Ufrgs 2022 tiveram de dissertar sobre a relação entre mudanças climáticas e direitos humanos na prova de Redação, aplicada neste sábado (12) junto com História, Língua Portuguesa, Literatura e Matemática. O tema proposto parte de uma entrevista da ex-presidente da Irlanda e Alta Comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Mary Robinson, em que apresenta aspectos relativos às mudanças climáticas e à consequente ameaça aos direitos humanos.

A redação integra a prova de Língua Portuguesa e é avaliada em duas modalidades - analítica e holística - por examinadores distintos. Havendo discrepância nos escores atribuídos pelos examinadores, um terceiro examinador pondera sobre a avaliação, conforme detalhado no Manual do Candidato.

Neste domingo (13), acontece o segundo dia do Vestibular, com as provas de Biologia, Física, Geografia, Língua Estrangeira e Química. Novamente, o ingresso nos locais de prova começa às 14h30, e os portões serão fechados às 15h. Os candidatos têm cinco horas e meia para resolução das provas e preenchimento do gabarito, e poderão retirar-se do recinto das provas após duas horas depois do início, podendo levar o caderno de provas.

Os gabaritos serão divulgados a partir das 9h do domingo e da segunda-feira, no site www.vestibular.ufrgs.br. E os candidatos poderão acessar sua folha de respostas no Portal do Candidato, 24 horas após a aplicação da prova. Já o listão de classificados será publicado até dia 25 de fevereiro.

Nesta edição, 15.234 candidatos concorrem ao ingresso de 89 cursos de graduação na UFRGS. São oferecidas ao todo 3.980 vagas no processo. Além de Porto Alegre, Bento Gonçalves, Imbé e Tramandaí - locais tradicionais de realização - as cidades de Canoas, Novo Hamburgo e Gravataí passam neste ano a aplicar as provas.