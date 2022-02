Programa Cooperativa Mais Circular beneficia 200 trabalhadores de reciclagem no RS

Com o foco em fortalecer a cadeia de coleta de plástico pós-consumo, a Plastiweber, empresa de soluções sustentáveis em plástico, lançou o programa Cooperativa Mais Circular. Com cinco pontos parceiros no Rio Grande do Sul, o projeto visa alcançar 25 cooperativas até 2023, possibilitando a compra de três mil toneladas de material por ano.

No Brasil, a reciclagem de lixo é baixa e, nesse contexto, o Rio Grande do Sul tem a melhor gestão de lixo do País, com uma taxa de reciclagem de 7,2%, de acordo com o Índice de Sustentabilidade da Limpeza Urbana (ISLU 2021). Em Porto Alegre, o Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) recolhe diariamente cerca de 1.126 toneladas de resíduos, segundo a média de 2020.

Desse total, 51 toneladas são de recicláveis recolhidos pela Coleta Seletiva. Do quantitativo, uma média de 18,14 toneladas diárias é de rejeito. Assim, estima-se que 32,86 toneladas por dia (t/d) de resíduos são efetivamente comercializados pelas Unidades de Triagem para fins de reciclagem. As quase 1.100 toneladas restantes são de resíduos orgânicos e rejeitos da Coleta Domiciliar.

A estimativa é de que 252 t/d com potencial reciclável são descartadas, junto com orgânicos e rejeitos, e enviadas para o aterro sanitário de Minas do Leão (RS). Através do programa Cooperativa Mais Circular, a Plastiweber homologa as cooperativas como fornecedoras e realiza a compra de plásticos pelo preço de mercado, auxiliando na melhora dos resultados de venda.

No momento, o projeto beneficia 200 trabalhadores de reciclagem e consegue coletar, junto às cooperativas, uma média de 270 toneladas de plástico ao ano – número que corresponde a 3% do total de material processado pela empresa atualmente. A quase totalidade do volume restante é reciclado a partir de processos de logística reversa com outros parceiros.

A meta para o próximo ano é expandir o programa. Por meio de parceria com 25 cooperativas, a Plastiweber pretende envolver mil coletores no trabalho e bater a marca de três mil toneladas de plástico compradas por ano nestes pontos. Segundo a gestora do projeto, Andréia Queiroz, alcançar a escala no contexto da economia circular é possível somente com a qualificação de todos os atores da cadeia.

“Como uma empresa que trabalha com a reciclagem do plástico, nós precisamos de um volume cada vez maior de material para expandir nossas operações, chamar a atenção da indústria para o valor da resina reciclada e consolidar a lógica circular no sistema produtivo”, comenta. Além disso, Andréia explica que parte essencial desse processo está nas cooperativas de reciclagem. Ajudar a estruturar melhor a operação, capacitar as equipes administrativas, dar insights do mercado e educar os funcionários para potencializar a operação é uma forma de valorizar o setor e fortalecer os elos necessários à circularidade.