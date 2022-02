Com aplicação de R$ 1,2 bi em educação, RS deve reduzir desigualdade tecnológica

Atualmente, 99,1% das 2.376 escolas da rede contam com um plano de internet contratado, mas ainda existem 20 escolas sem conexão. Entre elas, as prisionais, onde não é permitido; instituições em áreas rurais, onde o sinal das operadoras de telefonia não chega; ou localizadas em acampamentos, sem a devida infraestrutura predial para a instalação. Segundo o diagnóstico da rede de conectividade, a distribuição da internet varia entre 11 a 100 megabytes nas escolas estaduais.

Do total de investimentos do programa Avançar na Educação, R$ 630 milhões serão investidos em pessoas, incluindo a formação de professores para a tecnologia e bolsa permanência para os estudantes. Já outros R$ 243 milhões serão destinados para obras e tecnologia.

“Se tem um legado positivo que a pandemia deixou foi a familiaridade dos professores, das escolas, dos alunos e das famílias com a tecnologia”, comenta a secretária estadual de educação, Raquel Teixeira. De acordo com ela, com a pandemia, foi possível fortalecer a posição do professor, e o mesmo entendeu que a tecnologia é uma ferramenta nova, assim como o livro e a lousa, “uma ferramenta que ajuda a potencializar os resultados da aprendizagem”, complementa.

Entre obras, tecnologia, capacitação e programas para melhorar a aprendizagem, o governo do Rio Grande do Sul lançou no ano passado o. Com o maior investimento na educação estadual gaúcha dos últimos 15 anos, R$ 1,2 bilhão, o projeto deve ser colocado em prática ao longo de 2022 e sanar alguns dos problemas evidenciados pela pandemia de Covid-19, principalmente no que tange a tecnologia na educação.

Para o Cpers, desigualdade no ensino público vai além da conectividade

No entanto, conforme evidenciou a Caravana da Educação do Cpers/Sindicato, a desigualdade do ensino público gaúcho vai além da conectividade. Durante três semanas, entre 11 e 26 de novembro, o sindicato percorreu 60 municípios do RS, onde as condições materiais e humanas foram avaliadas em 186 escolas, e as constatações foram aulas na penumbra, teto prestes a desabar, risco de curto-circuito, muros caindo, mofo, infiltrações e falta de segurança. O exame in loco evidenciou a falta de recursos básicos em, pelo menos, 58 escolas analisadas.

“Esse conjunto de escolas apresentou, em universo muito pequeno, situações que na nossa avaliação são muito graves e que, de certa maneira, desmascaram o discurso governista. Nós temos uma situação que é a seguinte: o Avançar RS foi apresentado praticamente no final do terceiro ano do mandato do governador Eduardo Leite”, afirma o vice-presidente do Cpers, Alex Saratt.

De acordo com ele, o governo do Estado não aplica o mínimo constitucional de 35% do orçamento em educação. A média tem ficado em 27%. “Como dizer que existe essa preocupação ou prioridade quando o próprio governo não cumpre aquilo que está determinado pela Constituição?”, questiona.

Há dois anos aguardando o retorno da Secretaria de Obras, a Escola Estadual de Ensino Fundamental Venezuela, no bairro Medianeira, apresenta problemas na rede elétrica, telhado quebrado, infiltrações e vazamentos que causam mofo e rachaduras nas paredes. Com 12 salas interditadas, o auditório abriga uma turma e, por falta de espaço adequado, os livros ficam no corredor.

Em 2021, as turmas eram organizadas no sistema de rodízio em salas de aula com capacidade de 15 a 20 alunos. Atualmente, a escola aguarda orientações da Seduc em relação às medidas preventivas à Covid-19 para organizar o funcionamento das turmas, relata a vice-diretora Mara Marzari.

Somente em Porto Alegre, outras 12 escolas apresentam situações semelhantes, conforme o dossiê apresentado pelo Cpers. Com o início do ano letivo, em 21 de fevereiro, o sindicato pretende realizar um novo levantamento para verificar a situação atual do ambiente escolar.

“Queremos estruturar as escolas com as novas tecnologias da informação e da comunicação, internet e computadores, mas tem escolas que, por exemplo, a rede elétrica não suporta o consumo de energia de ventiladores e ares-condicionados”, diz Saratt.

As sugestões do Cpers foram apresentadas à secretária Raquel Teixeira e, de acordo com ela, a situação atual de 19 escolas já é diferente da apresentada pela caravana, em novembro. “As próprias escolas estão investindo. Alguns desses problemas, das 19 escolas, estão ligados à rede elétrica. É um absurdo que a rede elétrica tenha ficado tão defasada. A secretaria tem inteiro conhecimento disso e está tomando medidas.”

Com o foco em reformas em andamento, uma diretoria de obras foi criada dentro da Seduc. De acordo com Raquel, a falta de manutenção física foi a grande responsável pela destruição das escolas, assim como a falta de manutenção tecnológica tornou alguns equipamentos obsoletos. “A secretaria cria as condições, dá as orientações, faz a formação, acompanha a implementação, mas temos diferentes diretores que fazem diferentes coisas, com o mesmo dinheiro, dependendo da personalidade”, argumenta.

A criação de 56 “escolas padrão” faz parte de outra estratégia do programa Avançar na Educação. Essas instituições receberão uma reformulação de seus espaços, adquirindo internet de alta velocidade e conectividade, salas de leitura e recursos, acessibilidade, e a padronização de espaços de convivência, como áreas esportivas, refeitórios, salas de professores e cozinha. Entre as escolas, 52 foram selecionadas a partir do Índice de Infraestrutura das Escolas calculado pelo Departamento de Economia e Estatística (DEE/SPGG), três são escolas indígenas (uma caingangue, uma guarani e uma xoclengue) e uma quilombola.