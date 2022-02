Vestibular da Ufrgs é aplicado em três novas cidades neste fim de semana

edição de 2022 do vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) Neste fim de semana, nos dias 12 e 13, ocorre a. Além de Porto Alegre, Bento Gonçalves, Imbé e Tramandaí - locais tradicionais de realização - as cidades de Canoas, Novo Hamburgo e Gravataí passam a aplicar as provas.

Segundo a universidade, o objetivo do aumento de locais de prova é diminuir os deslocamentos dos 15.234 participantes inscritos durante este período de pandemia. Em Canoas, 1.113 candidatos realizarão o vestibular na Universidade Luterana do Brasil (Ulbra), no Bairro São José.

Ainda na Região Metropolitana, Gravataí será local de prova para 533 vestibulandos, no Colégio Cenecista Nossa Senhora dos Anjos, no Centro da cidade. Já no Vale dos Sinos, 776 vestibulandos irão realizar o exame na Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha, no Bairro Primavera, em Novo Hamburgo.

Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) irá reforçar o serviço de transporte Na Capital, o Concurso Vestibular será aplicado em 28 locais, em localizações nas zonas Norte, Sul, Leste e Central, em que se dividirão os 11.173 participantes. Anos locais de maior concentração de vestibulandos.

Na Serra Gaúcha, as provas acontecem na Faculdade Cenecista de Bento Gonçalves, para 1.044 inscritos; enquanto no Litoral Norte duas cidades fazem a aplicação: Imbé, na Escola Estado de Santa Catarina, para 198 participantes, e Tramandaí, na Instituto Estadual de Educação Barão de Tramandaí, para 397 candidatos.

Portal do Candidato Os participantes podem conferir os locais de prova individualmente no. A abertura dos portões ocorre às 14h30 nos dois dias de aplicação das provas, e o fechamento às 15h. A aplicação das provas tem início às 15h e os candidatos tem 5h30 para resolver as questões e preencher o gabarito.

Os candidatos devem comparecer ao local de provas munidos de documento de identidade, caneta esferográfica azul ou preta e máscara de proteção facial. É autorizado o uso de lápis e borracha nos rascunhos. Por conta da pandemia, os bebedouros dos prédios ficarão desativados. Então os participantes poderão levar garrafa de água para utilização no período.

Aplicação das provas: