Fortes chuvas podem atingir áreas isoladas do Estado nesta sexta-feira

Entre o final da manhã e o início da noite desta sexta-feira (11), as condições meteorológicas serão favoráveis à ocorrência de chuva com intensidade de moderada a forte, possibilidade de queda de granizo, trovoadas e rajadas de vento entre 40 Km/h e 60 Km/h, de acordo com o Inmet.

combinação de calor e umidade irá formar nuvens carregadas com possibilidade de pancadas isoladas de chuva. Em Porto Alegre, o tempo deve permanecer firme nesta sexta, com sensação de abafamento. No fim de semana a aproximação de uma frente fria poderá trazer um quadro de instabilidade

As chuvas previstas pelo Inmet devem atingir áreas isoladas do Sul, Centro, Norte e Nordeste do Rio Grande do Sul, Oeste, Meio Oeste, Planalto Norte e Sul de Santa Catarina e parte do Sul do Paraná.