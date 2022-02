Assaltantes invadem subestação de energia e levam mais de R$ 1 milhão em cabos

Um grupo de nove assaltantes invadiu uma subestação de energia na madrugada desta sexta-feira (11) na Avenida Praia de Belas, em Porto Alegre, levando mais de R$ 1 milhão em cabos de cobre e armas dos vigilantes do local.

De acordo com a delegada da Polícia Civil Marina Goltz, três dos nove assaltantes utilizavam uniformes da empresa no momento da invasão, e obrigaram os vigilantes a entregar o controle do portão localizado na Avenida Borges de Medeiros, por onde entraram com dois caminhões.

Após a invasão, os assaltantes renderam dois funcionários da sala de controle e prenderam as vítimas com lacres e fitas adesivas. Logo em seguida, os outros seis assaltantes que ainda não estavam uniformizados, vestiram uniformes da empresa visando misturar-se com outros funcionários, como destaca a delegada. "Eles utilizaram uniformes que estavam nos armários pertencentes a outros funcionários da empresa para não levantar suspeita enquanto carregavam os caminhões, já que o local da invasão fica em frente a um batalhão da Brigada Militar", ressalta Marina. No total, foram rendidos três vigilantes e 2 funcionários.

De acordo com a Polícia Civil, foram levados seis rolos de 2,5 t de cabos condutores de cobre, avaliados em mais de R$ 1 milhão e também um colete e dois revólveres calibre 38 que eram utilizados pelos seguranças.

A subestação pertencia à CEEE-GT e foi comprada pela Mez Energia. Segundo a assessoria de imprensa da empresa, nenhum colaborador foi ferido na ocorrência e eles estão recebendo assistência. A companhia ainda está levantando os prejuízos e tomando as devidas medidas junto à Polícia Miltar.

A empresa ainda informa ainda que nenhum cliente foi impactado por falta de energia em função da ação criminosa.