Trens circulam em via única na Estação Unisinos no sábado

No sábado (12), os trens da Trensurb irão circular – em ambos os sentidos – em via única no trecho da Estação Unisinos. A alteração no serviço está prevista para ocorrer desde o início da operação do metrô, às 5h, até as 17h. Os intervalos entre viagens, no entanto, não devem sofrer alterações.

O motivo da mudança no funcionamento é a colocação de piso cerâmico e podotátil em parte da plataforma, trabalho incluso nas obras de acessibilidade e modernização das estações do metrô. Dessa forma, os trens circularão no trecho, nos dois sentidos, pela via por onde normalmente passam os veículos em direção à Estação Mercado. Dessa forma, os passageiros que embarcarem nos trens na Estação Unisinos devem estar atentos aos indicadores de destino das composições.