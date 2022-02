Prefeitura inicia cadastramento de moradores sem água no Morro da Cruz

situação de emergência em cinco bairros Agentes comunitários do Departamento Municipal de Habitação (Demhab) de Porto Alegre iniciaram, na quarta-feira (10), o cadastramento de famílias que vivem no Morro da Cruz afetadas pelo desabastecimento de água. A ação ocorre após o prefeito Sebastião Melo assinar, no início da tarde de quarta, um decreto que declara

No total, nove servidores foram a campo, divididos em quatro equipes, e percorreram as ruas do Altos da Escola, juntamente com lideranças comunitárias da região e realizaram 209 cadastros. As equipes do Demhab continuarão o trabalho de cadastramento durante esta sexta-feira (11) para concluir os registros na região e identificar os locais em que precisam de caixas d'água.

Por meio do decreto de emergência, a Capital pode implementar medidas de forma mais rápida para minimizar o problema do abastecimento de água nas regiões do Partenon, Vila São José, Vila João Pessoa, Coronel Aparício Borges e Santo Antônio. O texto, publicado em edição extra do Diário Oficial de Porto Alegre (Dopa), foi motivado pela estiagem que atinge a cidade e contribui como um dos principais fatores para o desabastecimento.