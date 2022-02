Desfiles das escolas de samba são transferidos para maio

O prefeito Sebastião Melo definiu, na noite desta quinta-feira, 10, em reunião com secretários e entidades carnavalescas, o adiamento dos desfiles das escolas de samba no Porto Seco. O evento será nos dias 6, 7 e 8 de maio e não mais entre 18 e 20 de março como estava previsto no calendário das comemorações dos 250 anos da cidade. A decisão leva em consideração o cenário da pandemia.

"Diálogo e construção são marcas do nosso governo e a decisão tomada, hoje, é fruto desse processo. Quero cumprimentar as entidades carnavalescas pela compreensão e apoio na transferência da realização dos desfiles. Agora, vamos formar uma governança para realizarmos um maravilhoso carnaval nessas datas” - prefeito Sebastião Melo

Além da transferência dos desfiles, foram tratados outros temas relativos ao evento. A prefeitura está construindo um Termo de Permissão de Uso (TPU) com a União das Escolas de Samba de Porto Alegre (Uespa) e União das Entidades Carnavalescas do Grupo de Acesso de Porto Alegre (UECGAPA) para que as ligas possam fazer a gestão do Porto Seco e buscar parcerias para a realização do carnaval.

Outra medida adotada pela gestão para viabilizar os desfiles, e reforçada no encontro, foi o lançamento de edital, em dezembro, que irá viabilizar a produção do espetáculo. O edital de fomento prevê o investimento de R$ 1,5 milhão a ser distribuído entre as 17 escolas. O recurso é do Fundo Municipal de Apoio à Produção Artística e Cultural (Fumproarte).