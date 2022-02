Shopping Total terá testagem gratuita para Hepatites B e C nesta sexta

Uma ação da ONG VIAVIDA Pró-Doações e Transplantes, em parceria com o Shopping Total, irá oferecer testes rápidos para as Hepatites B e C nesta sexta-feira (11). Os exames serão realizados junto ao Palco de Eventos, no primeiro piso do shopping.

A testagem é gratuita e aberta ao público, sendo de extrema importância devido à gravidade do cenário epidemiológico das hepatites virais no Rio Grande do Sul. Segundo monitoramento do Ministério da Saúde, os casos mais notificados no Estado são da doença causada pelos vírus B (HBV) e C (HCV).

No local, haverá coleta de alimentos não perecíveis, brinquedos, roupas e materiais escolares. Essas e outras doações entregues na Loja Solidária do Shopping Total serão encaminhadas à ONG ViaVida.

Em 2020, houve uma redução média de cerca de 50% nos casos notificados de Hepatites Virais, em comparação com o mesmo período de 2019. Por isso, a testagem é necessária para que se faça o encaminhamento e tratamento corretos contra o vírus.

O vírus da Hepatite B pode ser transmitido, principalmente, por relações sexuais; mas também pode ocorrer por contato com sangue e fluidos corporais infectados. Já o vírus da Hepatite C é transmitido por meio do sangue contaminado.

São consideradas populações de risco, principalmente, usuários de drogas, pessoas que compartilham ou utilizam instrumentos não esterilizados para aplicação de piercings, tatuagem, manicure e objetos para higiene pessoal.