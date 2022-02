RS pode ter temperaturas acima de 39ºC e intenso abafamento nesta sexta-feira

O tempo segue com intenso abafamento desde cedo nesta sexta-feira (11) por todas as regiões do Rio Grande do Sul. A temperatura mínima fica alta e a tarde o calor se mantém intenso com marcas acima de 39°C em muitas cidades gaúchas. A aproximação de uma nova frente fria irá elevar os índices de umidade relativa do ar com efeito na sensação térmica. As informações são da Metsul Meteorologia.

A combinação de calor e umidade irá formar nuvens carregadas com possibilidade de pancadas muito isoladas de chuva. Em geral, chove pouco. No sábado (12) há um alerta para chuva forte e temporais isolados na fronteira com o Uruguai.

Porto Alegre tem um dia de sol e de variação de nuvens com intenso abafamento. No fim de semana a aproximação de uma nova frente fria poderá trazer um quadro de instabilidade. No sábado (12) o sol predomina com chance de chuva isolada. Domingo (13) de céu nublado com chuva e risco de temporais a qualquer hora.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para sexta-feira

Máxima: 39°C

Mínima: 14°C

Porto Alegre – previsão do tempo para sexta-feira

Máxima: 34ºC

Mínima: 20ºC