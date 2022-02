Vestibular da Ufrgs terá mais ônibus em Porto Alegre

provas de vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) vai reforçar no fim de semana o serviço de transporte em virtude das. O reforço irá ocorrer nos locais de maior concentração de vestibulandos neste sábado (12) e domingo (13).

No campus da Agronomia, haverá o acréscimo de viagens nas linhas 343/353/T8 e ativação das linhas D43/T10, com mais 43 viagens no total, sendo 20 no sábado e 23 no domingo. Haverá reforço também na linha 286, além do atendimento pela linha A375 dentro do campus no domingo, nos horários das 12h, 13h10min, 14h20min, 17h55min, 19h05 min e 20h20min.

Nas demais localidades com maior fluxo, estão programados reforços nas linhas T9 e no atendimento pela linha 520.3 (Colégio Bom Conselho), Linha T4 (São Judas Tadeu), linha T5 (Colégio Militar) e linhas 263/263.1/263.2 (UniRitter). Na Fapa, está programado aumento de uma viagem na linha 656, sentido Centro-bairro (sábado 13h15 e domingo 13h), além do atendimento pelas linhas 494.4/495.1/T10.

Agentes de fiscalização de trânsito e transporte estarão presentes nas imediações das áreas das provas, principalmente nos pontos com maior concentração de estudantes, para orientação de condutores e pedestres, agilizando a circulação dos veículos. A EPTC orienta os condutores que estejam atentos às placas de sinalização para que não ocorram transtornos na circulação do transporte coletivo. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 118.