Hospital de Pronto Socorro precisa de doações de sangue

O Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre (HPS) está precisando de doações de sangue de todos os tipos, visto que os estoques do hospital estão com baixo volume.

Conforme a médica hemoterapeuta do Banco de Sangue do HPS, Eliete Martins Pereira, o estoque do grupo O positivo e negativo está crítico. “O HPS usa em média 270 bolsas de sangue por mês, por isso precisa receber um volume importante de doações, já que é referência em trauma grave. O quantitativo que temos hoje de O positivo é de 15 Ul, que representa 50% do estoque mínimo diário”, afirma.

As doações podem ser feitas em nome do HPS no Hemocentro do Rio Grande do Sul, localizado na avenida Bento Gonçalves, 3722, bairro Partenon. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. Os agendamentos podem ser feitos pelo telefone 51 3336-6755.

Para ser um doador, é necessário estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos (de 16 a 18 anos devem estar acompanhados de responsável legal), pesar mais de 50 quilos, não estar em jejum e portar documento de identidade oficial com foto.