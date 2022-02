Notas do Enem 2021 são divulgadas, mas site tem instabilidade

As notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2021 foram divulgadas na noite da quarta-feira (9). Os candidatos podem acessar os resultados na página do participante.

Muitas pessoas, porém, apontam instabilidade no site do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais), órgão do MEC (Ministério da Educação) responsável pela prova.

Para alguns candidatos, aparece apenas o resultado de provas anteriores, mas não o do exame de 2021. Procurados, o MEC e o Inep não responderam aos questionamentos da reportagem até a publicação desta matéria.

O resultado seria divulgado na próxima sexta-feira (11), mas o ministro da Educação, Milton Ribeiro, anunciou a antecipação em uma rede social. "Um agradecimento especial à gestão e equipe do Inep que, mais uma vez, provaram ter competência, tecnicidade e o empenho para antecipar esse resultado tão aguardado por nossos estudantes", afirmou.

Em janeiro, Ribeiro, em meio às férias, surpreendeu técnicos do Inep ao anunciar a aplicação do Enem 2022 nos dias 13 e 20 de novembro.

O Enem é a principal porta de entrada para o ensino superior, já que, com o resultado da prova, os candidatos conseguem tentar vagas nas principais universidades públicas do país. Além de acessar programas como o Prouni (Programa Universidade para Todos) e o Fies (Financiamento Estudantil).

As provas do Enem 2021 aconteceram nos dias 21 e 28 de novembro com o menor número de participantes desde 2014. Dos 3,1 milhões de inscritos, 930 mil não compareceram ao exame - uma abstenção de 29,9%.

Também foram aplicadas provas do exame em 9 e 16 de janeiro para quem não conseguiu fazer o Enem por problemas como falta de luz no local de aplicação e para um grupo que conseguiu isenção após decisão do STF (Supremo Tribunal Federal).

Estudantes privados de liberdade ou sob medida socioeducativa que inclua privação de liberdade também realizaram o exame em janeiro.

A edição mais recente do Enem, a terceira sob o governo Jair Bolsonaro (PL), foi marcada por uma série de turbulências e controvérsias.

Às vésperas do exame, dezenas de servidores do Inep pediram demissão de cargos de confiança e denunciaram situações de assédio moral que sofreram para suprimir perguntas com temas considerados inadequados pela gestão do órgão.