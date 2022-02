Falta de água frequente deixa o bairro Partenon em situação de emergência

A prefeitura de Porto Alegre vai decretar situação de emergência no bairro Partenon devido aos problemas de abastecimento de água na região. O prefeito Sebastião Melo, juntamente com secretários municipais e vereadores, esteve nesta quarta-feira (9) no Partenon para dialogar com moradores da comunidade sobre a situação. A decisão de decretar situação de emergência vai possibilitar acelerar a implantação das medidas de curto prazo que irão minimizar o problema.

A região do decreto é composta por Partenon, Vila São José, Vila João Pessoa, Coronel Aparício Borges e Santo Antônio. “Comparecemos com toda a equipe para trazer a nossa solidariedade às famílias que estão sofrendo com o desabastecimento. Ouvimos, caminhamos e deliberamos. Estamos criando uma comissão com representantes da prefeitura, vereadores e moradores para construirmos soluções de forma conjunta”, destaca o prefeito.

O primeiro encontro do grupo será nesta quinta-feira (10) às 10h. O diretor-geral do DMAE, Alexandre Garcia, explicou que o problema ocorre devido ao abastecimento, que precisa chegar além da instalação da rede. “Uma das medidas que será possível com o decreto de forma emergencial será a instalação de reservatórios em residências, mediante laudo que garanta a estrutura necessária”, afirma.

O Departamento Municipal de Habitação (Demhab) atuará em conjunto nesse processo. “Em parceria com os moradores, vamos cadastrar as residências, para que essa relação sirva de base para todas as soluções construídas conjuntamente”, informou o secretário do Demhab, André Machado.

Desde o começo do ano, a comunidade tem problemas de desabastecimento gerados por quedas de energia, superaquecimento nas estações de bombeamento e o baixo nível dos reservatórios, devido ao alto consumo que é causado pelo calor extremo.

De acordo com as informações da Prefeitura, além de secretários e técnicos da gestão, acompanharam a visita o promotor de Justiça, Habitação e Defesa da Ordem Urbanística do Ministério Público, Heriberto Maciel, e o diretor da CEEE EQuatorial, Giovani Francisco da Silva.