Acidente com carrinho de montanha-russa deixa quatro feridos em Imbé

Na noite da quarta-feira (8), por volta das 23h, um carrinho de montanha-russa desprendeu de sua estrutura, deixando quatro pessoas feridas no parque de diversões Top Park em Imbé, cidade no Litoral Norte do Rio Grande do Sul.

Entre os feridos estão um homem, duas mulheres e uma criança. Os quatro foram encaminhados ao hospital de Imbé após serem resgatados pelo Corpo de Bombeiros e Samu. O homem, uma mulher e a criança já foram liberados. A outra mulher foi encaminhada para o Hospital Cristo Redentor, em Porto Alegre, para atendimento mais completo.

Conforme o delegado da Polícia Civil de Imbé, Antônio Carlos Ractz Jr. em comunicado nas redes sociais, a Polícia Civil trabalha para apurar a responsabilidade do acidente. Na noite de ontem, agentes e delegados de Polícia compareceram no local para coletar depoimentos e solicitar perícia.

A guarda municipal isolou o parque, que está recebendo a perícia do Instituto Geral de Perícias (IGP) desde as 10h da manhã desta quarta-feira, ainda sem previsão de término. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Civil também se encontram no local. De acordo com o delegado Ractz, os responsáveis pelo Parque de Diversões serão interrogados nos próximos dias.