Sol predomina em todo o Rio Grande do Sul nesta quarta-feira

Nesta quarta-feira (9) o ar seco mantém a presença do sol em todo o Rio Grande do Sul. Há possibilidade de nevoeiros nas primeiras horas da manhã em trechos da baixada da Metade Norte do Estado. Ainda faz um pouco de frio nos Campos de Cima da Serra. As informações são da Metsul Meteorologia.

No período da tarde, o Rio Grande do Sul terá umidade relativa do ar em baixa e inferiores a 20%. Por outro lado, sem nuvens a radiação ultravioleta poderá ficar muito alta. O calor retorna mais intenso com projeção de marcas ao redor de 35°C no Oeste.

O tempo fica firme com sol desce cedo. Não se afasta a possibilidade de nevoeiros esparsos em vias de acesso à Capital. A temperatura sobe gradativamente e o vento perde força. Na quinta e sexta-feira (11) o sol aparece entre nuvens, mas não chove. No fim de semana, porém, a instabilidade retorna com temporais.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para quarta-feira

Máxima: 35°C

Mínima: 7°C

Porto Alegre – previsão do tempo para quarta-feira

Máxima: 28ºC

Mínima: 18ºC