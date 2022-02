Fogo atinge dois pavilhões de exportadora de maçãs em Vacaria

Um incêndio de grandes proporções atingiu dois pavilhões da agropecuária Schio Ltda, localizada na BR-285, no município de Vacaria. Juntos, os locais danificados pelas chamas somam uma área de 15 mil metros quadrados. Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar da Região da Serra Gaúcha, o fogo iniciou em um depósito de embalagens, onde haviam 30 funcionários. Todos saíram sem lesões.

A unidade industrial - que conta com um total de 300 colaboradores - é dividida em vários setores, sendo que três fazem processamento de maçãs. De acordo com o gerente comercial da empresa, Francisco Schio, foram destruídas uma ala de armazenagem de frutas e uma parte da área de processos. "Corresponde a 15% da nossa capacidade de armazenagem e uns 10% do nosso processamento, o que representa cerca de 1/3 do complexo", calcula.

As chamas foram contidas em torno das 2h, mas o trabalho das equipes continuou durante toda a madrugada e seguiu pela manhã desta terça-feira (8). De acordo com o Comandante do 5º Batalhão de Bombeiro Militar (com sede em Caxias do Sul), coronel Julimar Fortes Pinheiro, foram necessários cerca de 2 mil metros cúbicos (20 milhões de litros) de água para apagar o incêndio. "A água foi sendo bombeada do açude da própria empresa, inclusive nas operações de rescaldo, que seguiram durante a manhã", explica o militar.

Fortes relata que os bombeiros de Vacaria foram chamados em torno de 20h40mim, mas precisaram de reforços. Ao todo, a operação de combate ao incêndio utilizou de cinco viaturas auto bomba tanques, uma viatura de auto resgate e duas carretas de 30 mil litros de água, cedidas por uma empresa local, que prestou apoio na logística das equipes. Além do efetivo que estava trabalhando, também foram convocados bombeiros militares que estavam de folga, e bombeiros voluntários das cidades de Bom Jesus, Flores da Cunha, Antônio Prado e de Caxias do Sul.

Ao todo, 35 agentes participaram da operação. Em torno de 9h, os bombeiros voluntários deixaram o local, mas as guarnições de Vacaria e Caxias do Sul, seguiram retirando material queimado com maquinários da própria empresa, a fim eliminar todos os pequenos focos de incêndio restantes. De acordo com a presidente do Corpo de Bombeiros Voluntários de Antônio Prado, algumas estruturas ficaram comprometidas e correm o risco de desabar. "No local, tinha pallets, madeira, caixas de papelão e plástico para embalagem, o que ajudou o foco a se alastrar."

"Uma das primeiras iniciativas feitas durante a operação foi isolar a área da rede de distribuição de amônia (utilizada para a refrigeração das maçãs) – para evitar vazamentos, pois isso comprometeria a segurança das equipes e da própria comunidade do entorno", destaca o Comandante do 5º Batalhão. Ele ressalta que a notícia de que havia risco desta área explodir - espalhada por grupos de whatsapp em Vacaria - não procede. "Também não procede a informação de que dois bombeiros foram parar no hospital por inalar fumaça. Apenas um de nossos militares se retirou porque torceu o tornozelo."

Ainda de acordo com o Comandante, que é responsável por toda a corporação dos bombeiros na Serra Gaúcha, ainda não há hipóteses de como o fogo teria iniciado.

Schio afirma que os pavilhões atingidos serão derrubados, caso se confirme a possibilidade de desabamento. Para compensar o déficit do processamento da área incendiada, a empresa irá remanejar o trabalho para outras plantas da filial de São Joaquim (SC), onde um turno será ampliado. "Com exceção do setor de processamento atingido no incêndio, os outros dois voltam a trabalhar nesta terça-feira à tarde", ressalta o gerente da empresa. Segundo ele, a área de expedição da Schio estava operando normalmente já pela manhã.

Além da matriz (onde ocorreu o sinistro) e da unidade no estado vizinho, a Schio tem ainda uma filial em Vacaria e outra em Bom Jesus. Presente no mercado há 32 anos, a empresa tem capacidade de processamento 300 mil toneladas de maça por ano. Em 2021, o volume foi de 242 mil. Deste montante, 30% foi exportado.