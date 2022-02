Porto Alegre receberá 500 novas lixeiras tipo bolinha

Porto Alegre começa a receber a partir desta semana 500 novas lixeiras laranjas, do tipo bolinha. As novas lixeiras foram adquiridas via pregão eletrônico. A vencedora da licitação foi a empresa Metalúrgica Industrial Japejú Ltda, ao custo de R$ 239 mil por todos os itens.

Os novos equipamentos serão direcionados ao atendimento de 198 protocolos do sistema de atendimento da prefeitura, por meio do aplicativo 156+POA ou do telefone 156. Grande parte dos pedidos de instalação dos equipamentos está concentrada nas regiões Centro, Extremo-Sul, Leste, Norte e Sul da Capital. Na sequência, as outras novas lixeiras serão destinadas a trocas e, as usadas que forem retiradas dos locais, serão reformadas e instaladas em outros pontos quando possível.

Os recipientes são feitos em aço galvanizado – anti corrosão e resistente ao fogo, com pintura poliéster, bocal maior que as atuais e com acabamento em chapa dobrada, buchas de vinil nos encaixes com pedestal e cinco furos no fundo para drenagem (aumentando a durabilidade pois evita o acúmulo de água no seu interior).

O Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) alerta que as lixeiras laranjas devem ser usadas para o descarte de pequenos resíduos e não para resíduos gerados em casa.