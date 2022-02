Pets de pessoas em vulnerabilidade social serão atendidos neste sábado em Porto Alegre

Alimentar as pessoas em situação de vulnerabilidade, enquanto seus pets recebem atendimento especializado, é o objetivo da ação organizada pelo projeto Médicos Veterinários de Rua em parceria com o grupo Prato Feito das Ruas. Durante a manhã deste sábado (5), das 8h às 13h, irá ocorrer o atendimento de cães e gatos de pessoas em vulnerabilidade social no viaduto Imperatriz Dona Leopoldina, no bairro Farroupilha.

Na expectativa de atender ao menos dez animais no local, o projeto conta com a ajuda da população através de doações. Entre os itens necessários para os voluntários estão: luvas e máscaras descartáveis, álcool, solução fisiológica, algodão, seringas, caneta e lápis de cor. Já para cães e gatos, o projeto aceita doações de ração seca e úmida, comedouros e vasilhas, roupas e cobertores, guias e coleiras, brinquedos e remédios - principalmente vermífugos, anti pulgas e carrapatos, além de antibióticos dentro da validade.

Por meio da ação, os animais fazem exames físicos e são avaliados para verificar se podem transmitir alguma doença para quem convive com eles. Nesses casos, animais e tutores são tratados ou encaminhados para instituições públicas de saúde, de acordo com o grau de complexidade.

A primeira edição do projeto, realizada em outubro do ano passado, realizou 100 atendimentos, incluindo a aplicação de 50 vacinas contra a raiva. A ação ocorreu na Vila Planetário, em Porto Alegre, em parceria com a Organização Não Governamental Misturaí.

Já a segunda edição do projeto conta com o apoio do grupo de amigos e cozinheiros Prato Feito das Ruas, que oferece refeições prontas gratuitamente para pessoas em situação de rua na Capital. O projeto aceita doações de alimentos não perecíveis como: feijão, arroz, massa, polenta, óleo, farinhas e sucos. As ações acontecem sempre aos sábados, no viaduto Imperatriz Dona Leopoldina.

Com a intenção de arrecadar recursos para execução de outras edições, o projeto Médicos Veterinários de Rua irá continuar arrecadando doações após o atendimento deste sábado.

Em Porto Alegre, as doações poderão ser entregues em três locais: