Instabilidade avança e há risco de temporais no RS nesta sexta-feira

Uma frente fria deixa o tempo instável com pancadas de chuva que tomam conta do Rio Grande do Sul ao longo desta sexta-feira. A chuva ocorre em grande parte das regiões, contudo, ressalta-se que será irregular. As informações são da Metsul Meteorologia.

Com a presença maior das nuvens desde cedo e passando para Sul a tendência é de a temperatura subir menos, porém, poderá passar dos 30°C em muitas cidades. Há risco de temporais com raios, vendavais isolados e queda de granizo.

A chuva avança pela Capital e poderá ser forte e com trovoadas em alguns bairros. Após uma madrugada muito abafada a tarde a temperatura subirá menos em relação aos últimos dias. No fim de semana o tempo seguirá instável com muitas nuvens, pancadas de chuva e pouca variação térmica.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para sexta-feira

Máxima: 33°C

Mínima: 18°C

Porto Alegre – previsão do tempo para sexta-feira

Máxima: 29ºC

Mínima: 25ºC