Prolongamento da rua Anita Garibaldi deve estar concluído até junho

Com 25% das obras já realizadas, o tão sonhado prolongamento da rua Anita Garibaldi deve estar concluído até o início de junho deste ano. Na atualidade, os trabalhos se intensificam para deixar pronto 900 metros de extensão, que ligam a rua Carlos Legory e a avenida João Wallig, conectando, deste modo, a rua Anita Garibaldi com a avenida Túlio de Rose. A intervenção é uma das obrigações assumidas pelo Shopping Iguatemi como contrapartida do projeto de expansão do empreendimento. Foram investidos aproximadamente R$ 16 milhões até agora. A direção do Shopping Iguatemi não detalha valores.

As intervenções, que tiveram início em novembro , envolvem terraplanagem, drenagem, novas redes de água e esgoto, redes elétricas, iluminação, pavimentação, passeios, ciclovia e ampla sinalização. Uma equipe composta por mais de 50 funcionários está envolvida diretamente na intervenção. Estão sendo realizados os serviços de terraplanagem, implantação de redes de drenagem, incluindo uma nova galeria de águas pluviais, que fará a travessia do Arroio Areia sob o prolongamento da rua Anita Garibaldi.

As informações e os detalhes sobre o andamento dos trabalhos naquele local são provenientes da prefeitura de Porto Alegre, que através da Secretaria de Obras e Infraestrutura (Smoi), atua no serviço de fiscalização. Além de melhorias em drenagem, o trecho terá duas faixas de veículo por sentido. As obras também estarão centradas na acessibilidade e no paisagismo, conforme explicação dada pelo secretário da Smoi, Pablo Mendes Ribeiro, em nota.

Pelo documento, as alterações na rua Anita Garibaldi vão além, através de outras medidas contidas no termo de compromisso. Estas medidas estão concluídas e abrangem o alargamento da avenida João Wallig, a instalação de sistema de controle de tráfego na avenida Nilo Peçanha e construção de 4,9 quilômetros de ciclovias. As informações repassadas também indicam que no total, as contrapartidas somam o valor de R$ 32 milhões.

De acordo com o coordenador de obras viárias da Smoi, Roberto Francisconi, os trabalhos avançam pelo terreno desapropriado do Country Club. Segundo ele, uma das obras já realizadas foi a construção de uma galeria no Arroio Areia. Francisconi diz que haverá ainda uma segunda fase de obras, na rua Anita Garibaldi, próximo ao número 1.420, até a rua Carlos Legory. E diferentemente da primeira fase, este prolongamento não terá um canteiro central.