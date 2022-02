São Paulo já registra 28 mortes causadas pelas chuvas

A Defesa Civil de São Paulo confirmou 28 mortes causadas pelas chuvas no estado nos últimos dias. Oito vítimas são crianças e ainda há sete pessoas desaparecidas em Franco da Rocha, na Grande São Paulo.

As buscas por desaparecidos por causa dos deslizamentos de terra continuam apesar da continuidade das chuvas na região. Na madrugada desta quarta-feira (2), o Corpo de Bombeiros resgatou três corpos de vítimas de um deslizamento ocorrido no fim de semana em Franco da Rocha. O município registra o maior número de mortes pelos temporais no estado.

Oito cidades paulistas registram mortes causadas pelas chuvas: Itapevi (uma), Arujá (uma), Francisco Morato (cinco), Embu das Artes (3), Francisco da Rocha (11), Várzea Paulista (cinco), Jaú (uma) e Ribeirão Preto (uma).

Os estragos deixaram ainda 2,9 mil famílias desabrigadas ou desalojadas. Foram atingidos pelos alagamentos e deslizamentos, 36 municípios. A Defesa Civil informou que já distribuiu 622 cestas básicas, 666 kits de higiene e 834 kits dormitório.