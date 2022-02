Metade Sul e Oeste do RS têm risco de temporais nesta quinta-feira

O calor seguirá intenso em todo o Rio Grande do Sul nesta quinta-feira (3). A MetSul Meteorologia adverte que com a aproximação de uma frente fria, áreas de instabilidade irão se formar com alto risco de tempestades, sobretudo, em cidades da Metade Sul e Oeste.

O risco de temporais é maior entre a tarde e à noite e avançando pelo Oeste, Noroeste, Centro, Campanha e Zona Sul do Rio Grande do Sul. O volume de precipitação será muito irregular, porém, em alguns pontos a chuva será torrencial com acumulados altos em um curto espaço de tempo. Vendavais, raios e granizo isolados poderão ocorrer.

A quinta-feira (3) terá intenso abafamento com previsão de sol e poucas nuvens na Capital. Entre a tarde e à noite as nuvens aumentam e de forma muito isolada não se afasta a possibilidade de chuva isolada. Para a sexta-feira (4) a situação é de alerta com a chegada de uma frente fria e há risco de temporais com chuva e vento forte.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para quinta-feira

Máxima: 38°C

Mínima: 18°C

Porto Alegre – previsão do tempo para quinta-feira