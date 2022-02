Rio Grande do Sul pode ter máximas de até 40ºC nesta quarta-feira

Uma massa de ar seco domina as condições do tempo no Rio Grande do Sul nesta quarta-feira (2). O tempo fica firme com sol na grande maioria das regiões. Não se descarta a possibilidade de nevoeiros e baixa visibilidade no começo da manhã. As informações são da Metsul Meteorologia.

O ar mais quente ingressa de Norte e Nordeste que irá gerar aquecimento mais uniforme pelo Estado, contudo, as maiores marcas seguirão ocorrendo no Oeste no período da tarde. A umidade relativa do ar poderá baixar de 20% em trechos da Metade Oeste. As cidades litorâneas e da Costa Doce terão sol e poucas nuvens com aquecimento gradual à tarde.

O tempo fica firme com sol e o vento se intensifica de Leste e Sudeste a partir da tarde. Na quinta-feira (3) o tempo se mantém seco com sol e a temperatura sobe mais com previsão de calor intenso. A temperatura máxima deve ficar ao redor dos 37ºC. Na sexta-feira (4) a chegada de uma frente fria propicia aumento de nuvens e pode chover forte com temporais.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para quarta-feira

Máxima: 40°C

Mínima: 15°C

Porto Alegre – previsão do tempo para quarta-feira

Máxima: 34ºC

Mínima: 18ºC